Гвардиола: «Если в матче с «Атлетико» поведем в счете, возможно, сядем немного глубже»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». Первая встреча завершилась победой английского клуба — 1:0.

«Это будет другая игра, не такая, как на прошлой неделе. Здесь они дома, их поддерживают болельщики. На своем стадионе они создают проблемы, обороняются и атакуют. По сравнению с прошлой неделей они будут действовать интенсивнее на верхней половине поля. Нам нужно будет адаптироваться. Если начнем проигрывать, сделаем все возможное, чтобы отыграться. Если же поведем в счете, то, возможно, сядем немного глубже», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

Матч «Атлетико» — «Ман Сити» пройдет сегодня, 13 апреля, и начнется в 22.00 мск.