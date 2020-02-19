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Неймар раскритиковал «ПСЖ» после поражения от «Боруссии»

03:03
18 февраля. Дортмунд. «Боруссия» — «ПСЖ» — 2:1. Неймар получил удар по ногам. Фото AFP
18 февраля. Дортмунд. «Боруссия» — «ПСЖ» — 2:1. Неймар получил удар по ногам. Фото AFP
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Нападающий «ПСЖ» Неймар после поражения от «Боруссии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2) обвинил клуб в том, что не играл несколько встреч. Бразилец до игры с дортмундцами пропустил четыре поединка (3 в чемпионате Франции и 1 в Кубке страны).

— Было трудно оставаться без футбола четыре матча, но, к сожалению, это был не мой выбор, — цитирует RMC Sports Неймара. — Таков был выбор клуба и клубного доктора. Они приняли это решение, хотя мне это и не понравилось. У нас было много дискуссий по этому поводу, потому что я хотел играть. Чувствовал себя хорошо, но клуб боялся. В конце концов, я тот, кто пострадал от этого.

Боруссия Д — ПСЖ

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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