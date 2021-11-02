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«Не люблю фальшь». Симеоне снова не будет жать руку Клоппу

Диего Симеоне заявил, что не намерен жать руку Юргену Клоппу
16:44
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что не намерен жать руку тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу после игры.

«Я уже объяснил своего поведение после первого матча. Мне не нравятся послематчевые рукопожатия, потому что это эмоции двух разных сторон в разных эмоциональных состояниях.

Я знаю, что в Великобритании это обычай, проявление вежливости, но я не разделяю его и не люблю фальшь. Поэтому я веду себя так, как чувствую», — цитирует Симеоне Marca.

Ранее Симеоне отказался жать руку Клоппу и после встречи 3-го тура между командами, в котором мадридский клуб уступил на своем поле со счетом 2:3.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус
Зенит

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта
Манчестер Юнайтед

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70

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Иван Шитик все материалы автора

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