«Не люблю фальшь». Симеоне снова не будет жать руку Клоппу
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что не намерен жать руку тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу после игры.
«Я уже объяснил своего поведение после первого матча. Мне не нравятся послематчевые рукопожатия, потому что это эмоции двух разных сторон в разных эмоциональных состояниях.
Я знаю, что в Великобритании это обычай, проявление вежливости, но я не разделяю его и не люблю фальшь. Поэтому я веду себя так, как чувствую», — цитирует Симеоне Marca.
Ранее Симеоне отказался жать руку Клоппу и после встречи 3-го тура между командами, в котором мадридский клуб уступил на своем поле со счетом 2:3.
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