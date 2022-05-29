Винисиус стал лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2021/22 по пробегу

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор стал лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2021/22 по пробегу.

Как сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), 21-летний бразилец пробежал 133 километра в 13 матчах турнира.

Второе и третье место по этому показателю разделили полузащитники «Вильярреала» Этьен Капу и Даниэль Парехо, которые пробежали 130,9 километров в 12 встречах турнира.

Напомним, что победителем Лиги чемпионов сезона-2021/22 стал «Реал». В финале турнира мадридский клуб благодаря голу Винисиуса победил «Ливерпуль» со счетом 1:0.