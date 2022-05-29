Винисиус — лучший по обводкам в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор стал лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2021/22 по обводкам.

Как сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), 21-летний бразилец сделал 83 успешные обводки в 13 матчах турнира.

Второе место по этому показателю занял нападающий «Баварии» Кингсли Коман — 59 обводок в девяти встречах.

На третьей позиции расположился нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах — 49 обводок в 13 играх.

Напомним, что победителем Лиги чемпионов сезона-2021/22 стал «Реал». В финале турнира мадридский клуб благодаря голу Винисиуса победил «Ливерпуль» со счетом 1:0.