Колыванов считает, что в Санкт-Петербурге не было бы беспорядков на финале ЛЧ

Экс-футболист «Динамо» и «Болоньи» Игорь Колыванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на проблемы с организацией и задержку начала финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» в Париже.

— Все проблемы с организацией финала Лиги чемпионов не смазали впечатления от самого матча?

— Организация, конечно, желала лучшего. Раз такие проблемы, слезоточивым газом даже болельщиков поливали... Мы умеет лучше организовывать, это 100%, — сказал Колыванов «СЭ». - Что чемпионат мира мы провели идеально. Конечно, если бы финал Лиги чемпионов был в Питере, все было бы идеально.

Матч «Ливерпуль» — «Реал» должен был начаться в 22:00 по московскому времени. Из-за опоздания автобуса «Ливерпуля» и столкновений с фанатами начало игры отложили до 22:36.

Изначально финал Лиги чемпионов-2022 должен был пройти в Санкт-Петербурге.