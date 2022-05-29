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Колыванов — о беспорядках в Париже: «Если бы финал ЛЧ был в Питере, все было бы идеально»

Колыванов считает, что в Санкт-Петербурге не было бы беспорядков на финале ЛЧ
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Фанаты «Ливерпуля».
Фото Reuters

Экс-футболист «Динамо» и «Болоньи» Игорь Колыванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на проблемы с организацией и задержку начала финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» в Париже.

— Все проблемы с организацией финала Лиги чемпионов не смазали впечатления от самого матча?

— Организация, конечно, желала лучшего. Раз такие проблемы, слезоточивым газом даже болельщиков поливали... Мы умеет лучше организовывать, это 100%, — сказал Колыванов «СЭ». - Что чемпионат мира мы провели идеально. Конечно, если бы финал Лиги чемпионов был в Питере, все было бы идеально.

Матч «Ливерпуль» — «Реал» должен был начаться в 22:00 по московскому времени. Из-за опоздания автобуса «Ливерпуля» и столкновений с фанатами начало игры отложили до 22:36.

Изначально финал Лиги чемпионов-2022 должен был пройти в Санкт-Петербурге.

Полиция сдерживает фанатов перед &laquo;Стад де&nbsp;Франс&raquo;. Финал Лиги чемпионов отложили из-за беспорядков у «Стад де Франс». Против фанатов даже применили слезоточивый газ

Игорь Колыванов
ФК Ливерпуль
ФК Реал
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