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Сегодня, 06:46

Нагельсманн рассказал, за счет чего «Бавария» обыграла «Интер»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Интером» (2:0) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Сегодня я доволен игрой. На протяжении 90 минут мы сохраняли хороший уровень интенсивности. В каждом из таймов было порядка десяти минут, в которых мы отдавали сопернику территориальное преимущество, и, очевидно, он мог им воспользоваться. В целом же, мы в полной мере заслуживали победы. Было важно начать с трех очков», — цитирует пресс-служба УЕФА Нагельсманна.

Во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов «Бавария» встретится с «Барселоной», а «Интер» сыграет против «Виктории». Матчи пройдут 13 сентября.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035646--inter-vs-bayern/
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