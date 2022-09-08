Перишич считает, что «Тоттенхэму» еще нужно адаптироваться в Лиге чемпионов

Полузащитник «Тоттенхэма» Иван Перишич отреагировал на победу над «Марселем» (2:0) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Сначала мы играли немного нервно, но хорошо защищались, в итоги отыграли сухой матч. Надо лучше работать с мячом. После удаления у соперника дела пошли лучше. Нам сейчас нужно время, в команде есть новички, им нужно адаптироваться, особенно в Лиге чемпионов. Надо продолжать в том же духе, мы движемся вперед», — цитирует Перишича BT Sport.