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Перишич считает, что «Тоттенхэму» еще нужно адаптироваться в Лиге чемпионов

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Тоттенхэма» Иван Перишич отреагировал на победу над «Марселем» (2:0) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Сначала мы играли немного нервно, но хорошо защищались, в итоги отыграли сухой матч. Надо лучше работать с мячом. После удаления у соперника дела пошли лучше. Нам сейчас нужно время, в команде есть новички, им нужно адаптироваться, особенно в Лиге чемпионов. Надо продолжать в том же духе, мы движемся вперед», — цитирует Перишича BT Sport.

Во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов «Марсель» сыграет с «Айнтрахтом», а «Тоттенхэм» встретится со «Спортингом». Матчи пройдут 13 сентября.
Иван Перишич
Лига чемпионов УЕФА
ФК Марсель
ФК Тоттенхэм Хотспур
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