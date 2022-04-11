Нагельсманн: «Не должны давать «Вильярреалу» время показать свои качества на поле»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн дал комментарий перед ответным матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Вильярреала».

«Мы не должны давать «Вильярреалу» время показать свои качества на поле. Нам нужно совершать тактические фолы и играть в «грязный» футбол, когда это необходимо. Мы должны наказать их за то, что они не реализовали свои моменты в первом матче. Но мы не должны слишком много говорить, мы должны это сделать», — цитирует тренера Kicker.

В первом матче «Вильярреал» обыграл «Баварию» со счетом 1:0. Ответная игра состоится во вторник, 12 апреля.