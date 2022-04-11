Анчелотти об ответном матче с «Челси»: «Они приехали, чтобы победить»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о настрое перед ответным четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов против «Челси».

«Нас ждет тяжелый матч. Нам придется сражаться. Ожидаем, что «Челси» сделает все, что в их силах, чтобы пройти дальше.

Слова Тухеля о невозможности камбэка? У каждого свое мнение. Они приехали сюда, чтобы победить», — цитирует тренера Football Italia.

В первой игре, прошедшей в Лондоне, «Реал» победил со счетом 3:1. 12 апреля в Мадриде состоится ответный четвертьфинальный матч между «Реалом» и «Челси».