Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 16:40

Анчелотти об ответном матче с «Челси»: «Они приехали, чтобы победить»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о настрое перед ответным четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов против «Челси».

«Нас ждет тяжелый матч. Нам придется сражаться. Ожидаем, что «Челси» сделает все, что в их силах, чтобы пройти дальше.

Слова Тухеля о невозможности камбэка? У каждого свое мнение. Они приехали сюда, чтобы победить», — цитирует тренера Football Italia.

В первой игре, прошедшей в Лондоне, «Реал» победил со счетом 3:1. 12 апреля в Мадриде состоится ответный четвертьфинальный матч между «Реалом» и «Челси».

Карло Анчелотти
ФК Реал
ФК Челси
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я в депрессии! У нее очень красивые формы». Гимнастка Севастьянова устроила фурор на шоу в Африке
Теперь из Криштиану выжмут все! Роналду ударил ребенка-аутиста, и это ему может стоить очень дорого
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/4 финала
Нагельсманн: «Не должны давать «Вильярреалу» время показать свои качества на поле»
«Атлетико» — «Манчестер Сити»: Гвардиола добьет безнадежного Симеоне
Ромелу Лукаку пропустит ответный матч «Челси» против «Реала»
Ферлан Менди может пропустить матч «Реала» с «Челси»
Унаи Эмери: «Ответный матч с «Баварией» — самый большой вызов для меня»
Анчелотти о связке Бензема с Мбаппе и Холанном: «Карим останется важнейшим игроком «Реала», кто бы ни был его партнером»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тухель: «Лукаку не поедет на матч с «Реалом» из-за боли в ахилле, но в состав вернулся Аспиликуэта»

Нагельсманн: «Не должны давать «Вильярреалу» время показать свои качества на поле»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости