Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 17:31

«С нами нельзя шутить. Мы не боимся». Нойер — об ответном матче против «Вильярреала»

Нойер считает, что мюнхенцам по силам переломить ход четвертьфинала ЛЧ
Читать «СЭ» в

Вратарь «Баварии» Манюэль Нойер высказался об ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала».

«У нас в команде много амбициозных игроков. С нами нельзя шутить после поражения в первом матче. Хорошо, что наша судьба по-прежнему в наших руках. «Вильярреал» сильно играет на контратаках. Мы хотим сыграть на пределе своих возможностей, и нас будут поддерживать болельщики. Мы знаем, как подходить к матчу плей-офф после отрицательного результата в первом матче. Мы не боимся», — цитирует Нойера пресс-служба УЕФА.

В первом матче «Вильярреал» обыграл «Баварию» со счетом 1:0. Ответная игра состоится во вторник, 12 апреля.

Мануэль Нойер
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Вильярреал
1
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я в депрессии! У нее очень красивые формы». Гимнастка Севастьянова устроила фурор на шоу в Африке
Теперь из Криштиану выжмут все! Роналду ударил ребенка-аутиста, и это ему может стоить очень дорого
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/4 финала
«Реал» — «Челси»: команда Тухеля не сможет повторить достижение ЦСКА
Нагельсманн: «Не должны давать «Вильярреалу» время показать свои качества на поле»
Анчелотти об ответном матче с «Челси»: «Они приехали, чтобы победить»
«Атлетико» — «Манчестер Сити»: Гвардиола добьет безнадежного Симеоне
Ромелу Лукаку пропустит ответный матч «Челси» против «Реала»
Ферлан Менди может пропустить матч «Реала» с «Челси»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нагельсманн: «Не должны давать «Вильярреалу» время показать свои качества на поле»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости