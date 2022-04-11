Вратарь «Баварии» Манюэль Нойер высказался об ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала».

«У нас в команде много амбициозных игроков. С нами нельзя шутить после поражения в первом матче. Хорошо, что наша судьба по-прежнему в наших руках. «Вильярреал» сильно играет на контратаках. Мы хотим сыграть на пределе своих возможностей, и нас будут поддерживать болельщики. Мы знаем, как подходить к матчу плей-офф после отрицательного результата в первом матче. Мы не боимся», — цитирует Нойера пресс-служба УЕФА.

В первом матче «Вильярреал» обыграл «Баварию» со счетом 1:0. Ответная игра состоится во вторник, 12 апреля.