Начо отметил, что «Реал» хотел забить больше

Защитник «Реала» Начо прокомментировал итог матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» (1:0).

«Мы забили, не пропустили — это значит многое, — приводит слова игрока официальный сайт УЕФА 25 февраля. — Надо отдать должное парням за их работу. Но если честно, то хотелось забить больше».

Единственный мяч на 86-й минуте забил Ферлан Менди. Ответная игра состоится 16 марта.