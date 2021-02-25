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Начо отметил, что «Реал» хотел забить больше

02:38
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Защитник «Реала» Начо прокомментировал итог матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» (1:0).

«Мы забили, не пропустили — это значит многое, — приводит слова игрока официальный сайт УЕФА 25 февраля. — Надо отдать должное парням за их работу. Но если честно, то хотелось забить больше».

Единственный мяч на 86-й минуте забил Ферлан Менди. Ответная игра состоится 16 марта.

Аталанта — Реал

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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