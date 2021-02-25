Рафаэл Толой считает, что «Аталанта» провела отличный матч
02:32
Защитник «Аталанты» Рафаэл Толой прокомментировал итог матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (0:1).
«Мы сражались до самого конца, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — Против «Реала» играть сложно, еще сложнее делать это вдесятером. Но мы провели отличный матч, здорово оборонялись. Мы все еще в игре. Теперь надо побеждать на выезде».
Единственный мяч на 86-й минуте забил Ферлан Менди. Ответная игра состоится 16 марта.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029473--atalanta-vs-real-madrid/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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