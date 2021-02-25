Рафаэл Толой считает, что «Аталанта» провела отличный матч

Защитник «Аталанты» Рафаэл Толой прокомментировал итог матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (0:1).

«Мы сражались до самого конца, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — Против «Реала» играть сложно, еще сложнее делать это вдесятером. Но мы провели отличный матч, здорово оборонялись. Мы все еще в игре. Теперь надо побеждать на выезде».

Единственный мяч на 86-й минуте забил Ферлан Менди. Ответная игра состоится 16 марта.