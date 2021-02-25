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Левандовски, Жиру, Менди и Канселу претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

02:40
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Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. За почетное звание поборются Роберт Левандовски («Бавария»), Оливье Жиру («Челси»), Ферлан Менди («Реал») и Жоау Канселу («Манчестер Сити»). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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