Левандовски, Жиру, Менди и Канселу претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. За почетное звание поборются Роберт Левандовски («Бавария»), Оливье Жиру («Челси»), Ферлан Менди («Реал») и Жоау Канселу («Манчестер Сити»). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

? Who gets your vote?



? Olivier Giroud

? Robert Lewandowski

? Jo?o Cancelo

? Ferland Mendy#UCLPOTW | @FTBSantander — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 24, 2021