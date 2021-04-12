Мюллер рассказал, какой план у «Баварии» на матч с «ПСЖ»
15:44
Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер рассказал об ожиданиях от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».
«Будем рады, если удастся создать столько же голевых моментов, сколько в первом тайме. Нам нужно действовать эффективнее. Надеемся, не повторить ошибок.
Мы готовится к игре, как и к любому другому матчу. Нужно грамотно рассчитать риски. Не будем мчаться в атаку с первых минут, но попробуем забить быстрый гол», — цитирует Мюллера официальный сайт УЕФА.
Матч «ПСЖ» — «Бавария» состоится завра, 13 апреля. Начало — в 22.00 (мск). Первая игра команд завершилась победой парижан — 3:2.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
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