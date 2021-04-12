Покеттино назвал «Баварию» лучшим клубом мира

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Первую игру парижане выиграли со счетом 3:2.

«Убежден, что случиться может все что угодно, — цитирует Покеттино официальный сайт УЕФА 12 апреля. «Бавария» — лучший клуб мира на данный момент. Отношусь к сопернику с огромным уважением. Вместе с тем, мы уверены в собственных силах. Прекрасно понимаем, что нужно настраиваться на победу и попытаться ее добиться».

Матч «ПСЖ» — «Бавария» состоится завтра, 13 апреля. Начало — в 22.00 (мск).