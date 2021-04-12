Кимпембе рассказал, каково быть капитаном «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе поделился ожиданиями от ответного матча ? финала Лиги чемпионов с «Баварией». Первую игру парижане выиграли со счетом 3:2.

«Если мы выбьем «Баварию», это будет огромное достижение, ведь в данный момент это лучшая команда в Европе, — цитирует Кимпембе официальный сайт УЕФА 12 апреля. — Мы их очень уважаем, но пройти дальше было бы просто здорово.

Статусе капитана «ПСЖ»? Я люблю конкуренцию, мне нравится ответственность и носить повязку на руке. Это показывает большую уверенность во мне со стороны тренера и клуба. Я стараюсь отдавать все свои силы на поле. Это был долгий путь, но я надеюсь, что впереди будет еще больше приключений. Я очень горжусь, это большая честь для меня».

Матч «ПСЖ» — «Бавария» состоится завтра, 13 апреля. Начало — в 22.00 (мск).