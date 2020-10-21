«Мы забили, но затем потеряли концентрацию». Автор гола «Ренна» — о ничьей с «Краснодаром»
02:05
Форвард «Ренна» Серу Гирасси подвел итоги матча Лиги чемпионов против «Краснодара» (1:1).
— Мы сыграли хорошо, но делать нечего, это Лига чемпионов, — приводит слова Герасси официальный сайт УЕФА. — Уже знаем, что здесь приходится расплачиваться за ошибки. Мы забили, но затем потеряли концентрацию и поплатились. Не хватило опыта.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур
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