Форвард «Ренна» Серу Гирасси подвел итоги матча Лиги чемпионов против «Краснодара» (1:1).

— Мы сыграли хорошо, но делать нечего, это Лига чемпионов, — приводит слова Герасси официальный сайт УЕФА. — Уже знаем, что здесь приходится расплачиваться за ошибки. Мы забили, но затем потеряли концентрацию и поплатились. Не хватило опыта.