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«Мы забили, но затем потеряли концентрацию». Автор гола «Ренна» — о ничьей с «Краснодаром»

02:05
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Форвард «Ренна» Серу Гирасси подвел итоги матча Лиги чемпионов против «Краснодара» (1:1).

— Мы сыграли хорошо, но делать нечего, это Лига чемпионов, — приводит слова Герасси официальный сайт УЕФА. — Уже знаем, что здесь приходится расплачиваться за ошибки. Мы забили, но затем потеряли концентрацию и поплатились. Не хватило опыта.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




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