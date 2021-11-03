Мудрик заявил, что «Шахтер» не заслуживал поражения в матче с «Реалом» и раскритиковал арбитра

Нападающий «Шахтера» Михаил Мудрик поделился впечатлениями после матча Лиги чемпионов против «Реала» (1:2). Он критически высказался о работе главного арбитра француза Бенуа Бастьена.

«Эмоции двоякие, - сказал Мудрик в эфире Megogo. – Да, играли против большой команды на легендарном стадионе, но результат не тот, который мы хотели бы получить. Мистер (Роберто Де Дзерби) за день до матча сказал, что я, возможно, буду играть, чтобы я был готов.

«Реал» сейчас - одна из сильнейших команд мира. Когда «Реал» играет хорошо, то даже «Баварии» или «Барселоне» тяжело. По игре мы не уступали. Как минимум ничья должна была быть. Возможно, фортуна и решения арбитра были не в нашу сторону. Я не про одно решение, я в целом. Все как-то в одну сторону было».

Дубль в составе победителей сделал Карим Бензема. У «Шахтера» отличился Фернанду.