Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» оценил шансы «Зенита» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

«Шансы у «Зенита» в этом матче немного побольше, чем с «Челси». Играют дома, команда в хорошей форме. Дзюба тоже хорошо выглядит. «Мальме» — не какой-то топ-клуб, но просто не будет. Все сейчас умеют играть. В составе соперников много иностранных футболистов.

Лига чемпионов — место, где можно заработать деньги. Для «Мальме» играть в этом турнире — это хороший шанс для заработка. Конечно, они будут из себя выжимать все, просто не будет», — сказал Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Матч «Зенит» — «Мальме» состоится 29 сентября на стадионе в Санкт-Петербурге и начнется в 19.45 по московскому времени