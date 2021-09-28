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Мостовой: «Мальме» — не топ-клуб, но «Зениту» просто не будет»

20:00
Футболисты «Зенита». Фото ФК «Зенит»
Футболисты «Зенита». Фото ФК «Зенит»
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» оценил шансы «Зенита» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

«Шансы у «Зенита» в этом матче немного побольше, чем с «Челси». Играют дома, команда в хорошей форме. Дзюба тоже хорошо выглядит. «Мальме» — не какой-то топ-клуб, но просто не будет. Все сейчас умеют играть. В составе соперников много иностранных футболистов.

Лига чемпионов — место, где можно заработать деньги. Для «Мальме» играть в этом турнире — это хороший шанс для заработка. Конечно, они будут из себя выжимать все, просто не будет», — сказал Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Матч «Зенит» — «Мальме» состоится 29 сентября на стадионе в Санкт-Петербурге и начнется в 19.45 по московскому времени

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры