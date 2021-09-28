Форвард «Шахтера» Лассина Траоре получил травму в матче Лиги чемпионов против «Интера» в столкновении с Дензелом Думфрисом.

Травма, вероятно, оказалась серьезной — нападающий не смог самостоятельно покинуть поле, его унесли на носилках. Пока нет информации о сроках восстановления.

На 11-й минуте вместо Траоре вышел Тете. Счет матча равный — 0:0.