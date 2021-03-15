Миранчук включен в заявку «Аталанты» на ответный матч Лиги чемпионов против «Реала»
19:26
«Аталанта» огласила имена игроков, которые буду готовиться к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». В этот список попал и российский полузащитник Алексей Миранчук.
«Сливочные» в гостевой игре в Италии сделали себе небольшой задел, обыграв команду из Бергамо со счетом 1:0.
Ответная встреча пройдет в Мадриде 16 марта.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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