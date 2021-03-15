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Миранчук включен в заявку «Аталанты» на ответный матч Лиги чемпионов против «Реала»

19:26
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«Аталанта» огласила имена игроков, которые буду готовиться к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». В этот список попал и российский полузащитник Алексей Миранчук.

«Сливочные» в гостевой игре в Италии сделали себе небольшой задел, обыграв команду из Бергамо со счетом 1:0.

Ответная встреча пройдет в Мадриде 16 марта.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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