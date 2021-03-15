Зидан считает, что рано думать о выходе «Реала» в 1/4 финала ЛЧ

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал об ожиданиях от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты».

«Все наши мысли о завтрашнем матче. Начинаем с чистого листа, потому что мы ничего еще не добились. Рано думать о четвертьфинале. Необходимо снова сыграть хорошо. Хотим провести еще один великолепный матч без оглядки на первую встречу и мыслей о том, что уже что-то сделали», — цитирует официальный сайт УЕФА Зидана.

24 февраля «Реал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл «Аталанту» со счетом 1:0.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Аталанта» состоится во вторник, 16 марта, в Мадриде. Начало — в 23.00 (время московское).