Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 00:58

Мендилибар: «Возвращаемся домой немного разбитыми и расстроенными из-за упущенной победы»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар прокомментировал ничью с ПСВ (2:2) во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы терпели, когда приходилось терпеть. Мы знали, как защищаться. Первый тайм прошел очень тяжело, хотя явных моментов они не создали. Во второй половине игра стала более открытой, и у нас появились моменты. Мы провели хорошую игру на выезде в Лиге чемпионов, но домой возвращаемся немного разбитыми и расстроенными из-за упущенной победы», — цитирует пресс-служба УЕФА Мендилибара.

«Севилья» после двух туров идет на третьей строчке — 2 очка, а ПСВ последний в группе B — 0 очков.

Эмоции Бруну Фернандеша после поражения &laquo;МЮ&raquo; дома &laquo;Галатасараю&raquo;. Турецкий кошмар «МЮ», мощный рекорд «Баварии», безумные развязки в Берлине и Эйндховене
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039103--psv-vs-sevilla/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСВ
ФК Севилья
Хосе Луис Мендилибар
1
0
Читайте также
В «Спартаке» сообщили, что у Хлусевича травма боковой связки колена
Костомаров написал первое слово бионической рукой после ампутации конечностей
Возвращенный Турцией боевик «Азова» Прокопенко снова возглавил подразделение
Европейские бренды обуви возобновили продажи в РФ
Силуанов назвал средний размер пенсии россиян в 2024 году
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «Наполи» — «Реал», «Ньюкасл» — «ПСЖ» и другие матчи 2-го тура
Де Йонг: «ПСВ мог сыграть лучше и даже победить «Севилью»
Турецкий кошмар «МЮ», мощный рекорд «Баварии», безумные развязки в Берлине и Эйндховене
Дансо: «Игроки «Ланса» выложились на полную катушку перед своими болельщиками»
Хвича бил — «Реал» создавал шедевры. «Наполи» уступил мадридцам в перестрелке
Лига чемпионов: «Реал Сосьедад» — «Зальцбург», «Наполи» — «Реал» и другие матчи 3 октября
Дубль Хойлунда не спас «Манчестер Юнайтед» от поражения в матче с «Галатасараем»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дансо: «Игроки «Ланса» выложились на полную катушку перед своими болельщиками»

Де Йонг: «ПСВ мог сыграть лучше и даже победить «Севилью»
Новости
RSS RSS
Все новости