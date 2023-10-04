«Атлетико» на своем поле в Мадриде сыграет с «Фейеноордом» во втором туре группового турнира Лиги чемпионов в среду, 4 октября. Встреча пройдет на арене «Ванда Метрополитано», начало — в 19.45 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния ЛЧ «Атлетико» — «Фейеноорд» можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ», а также на канале «Матч Футбол 1». Начало — в 19.30 по московскому времени. Ключевые события игры ЛЧ будут доступны в матч-центре «СЭ».

Команда Диего Симеоне занимает третье место в группе E с одним баллом. Нидерландский клуб с тремя очками лидирует в турнирной таблице.

Узнать расписание и трансляции матчей 4 октября в Лиге чемпионов можно по ссылке на сайте «СЭ».

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