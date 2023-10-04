Дансо: «Игроки «Ланса» выложились на полную катушку перед своими болельщиками»

Защитник «Ланса» Кевин Дансо прокомментировал победу над «Арсеналом» (2:1) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Сегодня мы выложились на полную катушку перед нашими болельщиками. Это был трудный матч, «Арсенал» играл очень здорово и заставил нас защищаться очень глубоко, но мы продолжали держать оборону и сохраняли концентрацию. К счастью, мы выиграли этот матч», — цитирует пресс-служба УЕФА Дансо.

«Ланс» с 4 очками после двух туров лидирует в группе B, а «Арсенал» занимает вторую строчку (3 очка).