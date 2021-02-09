Ди Мария не сыграет с «Барселоной»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино заявил, что нападающий Анхель Ди Мария не сыграет в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», сообщает Goal.

На пресс-конференции специалист сказал, что 32-летний аргентинец не примет участие во встречи из-за повреждения. Покеттино заменил футболиста на 11-й минуте встречи 24-го тура чемпионата Франции с «Марселем» (2:0).

В нынешнем сезоне Ди Мария сыграл за «ПСЖ» в 5 матчах Лиги чемпионов, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Первая игра с «Барселоной» состоится 16 февраля в 23:00 по московскому времени.