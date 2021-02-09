Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Ди Мария не сыграет с «Барселоной»

17:14
Теги:

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино заявил, что нападающий Анхель Ди Мария не сыграет в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», сообщает Goal.

На пресс-конференции специалист сказал, что 32-летний аргентинец не примет участие во встречи из-за повреждения. Покеттино заменил футболиста на 11-й минуте встречи 24-го тура чемпионата Франции с «Марселем» (2:0).

В нынешнем сезоне Ди Мария сыграл за «ПСЖ» в 5 матчах Лиги чемпионов, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Первая игра с «Барселоной» состоится 16 февраля в 23:00 по московскому времени.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир