Марш считает, что «Лейпциг» выглядел предпочтительнее «ПСЖ»

Главный тренер «Лейпцига» Джесси Марш после ничьей с «ПСЖ» в 4-м туре Лиги чемпионов заявил, что его команда выглядела предпочтительнее. По его мнению, «Лейпциг» сделал большой шаг вперед.

«Мы с самого начала очень хорошо играли. Думаю, что мы выглядели даже предпочтительнее. Жаль, что взяли лишь одно очко в двух матчах с такой хорошей командой, но все равно это большой шаг для нашего клуба», — цитирует пресс-служба УЕФА Марша.