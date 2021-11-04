Марш считает, что «Лейпциг» выглядел предпочтительнее «ПСЖ»
04:22
Главный тренер «Лейпцига» Джесси Марш после ничьей с «ПСЖ» в 4-м туре Лиги чемпионов заявил, что его команда выглядела предпочтительнее. По его мнению, «Лейпциг» сделал большой шаг вперед.
«Мы с самого начала очень хорошо играли. Думаю, что мы выглядели даже предпочтительнее. Жаль, что взяли лишь одно очко в двух матчах с такой хорошей командой, но все равно это большой шаг для нашего клуба», — цитирует пресс-служба УЕФА Марша.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032712--leipzig-vs-paris/
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