Вейналдум объяснил, почему «ПСЖ» упустил победу над «Лейпцигом»

Полузащитник «ПСЖ» Джорджинио Вейналдум после ничьей с «Лейпцигом» (2:2) в Лиге чемпионов отметил, что парижане сами виноваты в результате. Немецкая команда отыгралась на 92-й минуте встречи.

«Мы создали много моментов, но и упускали многие из них, поэтому соперники остались в игре. Порой мы упрощали им задачу», — цитирует пресс-служба УЕФА Вейналдума.

«ПСЖ» идет на втором месте в своей группе. «Лейпциг» набрал первое очко и располагается на четвертой строчке.