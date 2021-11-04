Вейналдум объяснил, почему «ПСЖ» упустил победу над «Лейпцигом»
04:07
Полузащитник «ПСЖ» Джорджинио Вейналдум после ничьей с «Лейпцигом» (2:2) в Лиге чемпионов отметил, что парижане сами виноваты в результате. Немецкая команда отыгралась на 92-й минуте встречи.
«Мы создали много моментов, но и упускали многие из них, поэтому соперники остались в игре. Порой мы упрощали им задачу», — цитирует пресс-служба УЕФА Вейналдума.
«ПСЖ» идет на втором месте в своей группе. «Лейпциг» набрал первое очко и располагается на четвертой строчке.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032712--leipzig-vs-paris/
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