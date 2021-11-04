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Симеоне: «Ливерпуль» чувствовал себя уверенно"

06:05
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от Ливерпуля (0:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

«Нужно отдать «Ливерпулю» должное. Они здорово начали и забили в завершении красивых скоростных комбинаций. Затем они создавали больше моментов и в целом увереннее чувствовали себя в этой встрече», — цитирует Симеоне сайт УЕФА.

«Ливерпуля» занимает первое место в группе B (12 очков) и обеспечил себе выход в плей-офф. «Атлетико» — третий (4 очка).

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Роман Шишов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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