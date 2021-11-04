Симеоне: «Ливерпуль» чувствовал себя уверенно"

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от Ливерпуля (0:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

«Нужно отдать «Ливерпулю» должное. Они здорово начали и забили в завершении красивых скоростных комбинаций. Затем они создавали больше моментов и в целом увереннее чувствовали себя в этой встрече», — цитирует Симеоне сайт УЕФА.

«Ливерпуля» занимает первое место в группе B (12 очков) и обеспечил себе выход в плей-офф. «Атлетико» — третий (4 очка).