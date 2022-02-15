«Манчестер Сити» после первого тайма обыгрывает «Спортинг» со счетом 4:0

Первый тайм матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Спортинг» завершился.

Английский клуб ведет со счетом 4:0.

Первый гол в матче на седьмой минуте забил Рияд Махрез. Затем преимущество на 17-й минуте увеличил Бернарду Силва, на 32-й отличился Фил Фоден.

Силва на 44-й минуте забил четвертый гол в ворота «Спортинга» и оформил дубль в матче.

Следить за матчем «Спортинг» — «Манчестер Сити» можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ».