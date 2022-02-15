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15 февраля, 23:50

«Манчестер Сити» после первого тайма обыгрывает «Спортинг» со счетом 4:0

Анна Горшкова
Корреспондент
«Манчестер Сити».
Фото Reuters

Первый тайм матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Спортинг» завершился.

Английский клуб ведет со счетом 4:0.

Первый гол в матче на седьмой минуте забил Рияд Махрез. Затем преимущество на 17-й минуте увеличил Бернарду Силва, на 32-й отличился Фил Фоден.

Силва на 44-й минуте забил четвертый гол в ворота «Спортинга» и оформил дубль в матче.

Следить за матчем «Спортинг» — «Манчестер Сити» можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ».

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 февр, 23:00. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
Манчестер Сити

Бернарду Силва
Рияд Махрез
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Спортинг (Лиссабон)
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