«ПСЖ» и «Реал» играют вничью после первого тайма. «Реал» ни разу не пробил в створ ворот

«ПСЖ» и «Реал» играют вничью после первого тайма в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«ПСЖ» и «Реал» играют вничью после первого тайма в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды пока не смогли открыть счет — 0:0.

В первой половине у мадридцев предупреждение получил полузащитника Каземиро. Из-за дисквалификации он пропустит ответную встречу.

У парижан желтую карточку схлопотал полузащитник Марко Верратти.

В первом тайме «Реал» нанес только один удар в сторону ворот соперника. И ни разу не попал в створ.

Напомним, что ответная игра между командами пройдет в Мадриде 9 марта.