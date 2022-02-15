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15 февраля, 23:48

«ПСЖ» и «Реал» играют вничью после первого тайма. «Реал» ни разу не пробил в створ ворот

«ПСЖ» и «Реал» играют вничью после первого тайма в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Иван Шитик
Корреспондент
15 февраля. Париж. «ПСЖ» — «Реал».
Фото Reuters

«ПСЖ» и «Реал» играют вничью после первого тайма в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды пока не смогли открыть счет — 0:0.

В первой половине у мадридцев предупреждение получил полузащитника Каземиро. Из-за дисквалификации он пропустит ответную встречу.

У парижан желтую карточку схлопотал полузащитник Марко Верратти.

В первом тайме «Реал» нанес только один удар в сторону ворот соперника. И ни разу не попал в створ.

Напомним, что ответная игра между командами пройдет в Мадриде 9 марта.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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