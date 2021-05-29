«Манчестер Сити» — «Челси»: де Брейне получил травму в финале
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне получил повреждение по ходу второго тайма финала Лиги чемпионов против «Челси». Бельгиец был вынужден попросить замену в начале второй половины встречи.
Он получил травму в столкновении к защитником «синих» Антонио Рюдигером.
Де Брейне не мог сдержать эмоций, когда покидал поле, и расплакался. Его сразу увели в подтрибунное помещение.
Напомним, что де Брейне является игроком сборной Бельгии, которая сыграет со сборной России в одной группе Евро-2020.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю