Звезды «Челси» и «Манчестер Сити» были соперниками с восьми лет
«Манчестер Сити» и «Челси» попали в финал Лиги чемпионов. В основе каждой из команд есть заметные воспитанники. Полузащитник Фил Фоден — главный молодой игрок «Манчестер Сити». Защитник «Челси» Рис Джеймс напомнил об их пересечениях.
Джеймс рассказал, что они вместе с Фоденом играли друг против друга с восьми лет. Фото сделано в 2014-м, когда «Манчестер Сити» и «Челси» встретились в финале Кубка Премьер-лиги. Тогда Джеймс еще играл в полузащите (теперь — защитник), поэтому постоянно пересекался с Фоденом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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