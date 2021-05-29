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Судейство

Гол «Челси» спас вратаря «Сити» от удаления. Эдерсон избежал дисциплинарных санкций

29 мая 2021, 23:27
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На 42-й минуте финального матча Лиги чемпионов-2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси» арбитр Антонио Матеу Лаос после завершения голевой атаки Кая Хаверца правильно не применил никаких дисциплинарных санкций к вратарю Эдерсону. За пределами штрафной произошел контакт мяча с правой рукой голкипера, но он не лишил Хаверца явной возможности забить гол и не сорвал перспективную атаку. Поэтому судья не достал не красную, ни желтую карточку.

Помешай Эдерсон своим действием Хаверцу забить гол, тогда возникли бы основания для удаления вратаря. Но игрок «Челси» отправил мяч в сетку.

(Александр Бобров)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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  • bk news
  • TopPari
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа A
Швейцария 1
Россия 4
Матч завершен

П2

29%

1.95

ТМ 6.5

21%

1.33

Ф2 (0)

18%

1.57
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа B
Германия 1
Финляндия 2
Матч завершен

П2

25%

1.66

ТБ 4.5

20%

1.70

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Финал
Манчестер Сити 0
Челси 1
Матч завершен

П1

35%

1.95

Обе забьют - да

27%

2.13

ТБ 2.0

22%

1.78

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал сезона 2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси»: дата и время матча, новости и обзоры