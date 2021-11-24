Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не забил пенальти в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме». Россиянин сильно пробил по центру ворот, но голкипер смог отразить удар ногами.

Одиннадцатиметровый заработал полузащитник Вендел. В штрафной площади его сбир вратарь шведской команды.