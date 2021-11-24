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«Мальме» — «Зенит»: Дзюба не забил пенальти

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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не забил пенальти в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме». Россиянин сильно пробил по центру ворот, но голкипер смог отразить удар ногами.

Одиннадцатиметровый заработал полузащитник Вендел. В штрафной площади его сбир вратарь шведской команды.

Лига чемпионов. Группа H
23 нояб, 23:00. Swedbank Stadium (Malmo New Stadium) (Мальме)
Мальме
Зенит

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры