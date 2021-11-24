«Мальме» — «Зенит»: Дзюба не забил пенальти
00:09
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не забил пенальти в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме». Россиянин сильно пробил по центру ворот, но голкипер смог отразить удар ногами.
Одиннадцатиметровый заработал полузащитник Вендел. В штрафной площади его сбир вратарь шведской команды.
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю