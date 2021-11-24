«Мальме» — «Зенит»: Семак сделал двойную замену в перерыве, Ловрен ушел с поля
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пошел на изменения в составе в перерыве матча группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».
Он убрал с поля защитника Деяна Ловрена и полузащитника Клаудиньо. Вместо них вышли полузащитники Александр Ерохин и Андрей Мостовой.
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры
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