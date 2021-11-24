Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пошел на изменения в составе в перерыве матча группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

Он убрал с поля защитника Деяна Ловрена и полузащитника Клаудиньо. Вместо них вышли полузащитники Александр Ерохин и Андрей Мостовой.