«Мальме» — «Челси»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
Стали известны стартовые составы «Мальме» и «Челси» на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
«Мальме»: Далин, Ахмедходжич, Нильсен, Брорссон, Рикс, Бергет, Инносент, Ракип, Пенья, Нанаси, Чолак.
«Челси»: Менди, Кристенсен, Тиагу Силва, Рюдигер, Аспиликуэта, Лофтус-Чик, Жоржинью, Алонсо, Хадсон-Одои, Хаверц, Зиех.
Матч «Мальме — «Челси» начнется в 20.45 по московскому времени.
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