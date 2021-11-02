Вейналдум: «ПСЖ» будет бороться с «Лейпцигом» до конца»

Полузащитник «ПСЖ» Жоржиньо Вейналдум поделился ожиданиями от предстоящего в среду, 2 ноября, гостевого матча 4-го тура Лиги чемпионов против «Лейпцига».

«Они уже показали на нашем поле, насколько хороши. Они доминировали в матче, а потом мы забили два гола, но это было непросто, — цитирует официальный сайт клуба Вейналдума. — Я думаю, что «Манчестер Сити» и «Брюгге» тоже увидели, как тяжело играть против «Лейпцига». Они могут совершать великие дела и будут делать все, чтобы показать то, что они умеют. Так что предстоит очень сложный матч, в том числе и потому, что «Лейпциг» будет играть дома. Нам придется показать очень хороший уровень мастерства, чтобы победить».

Также полузащитник рассказал об обстановке в парижской команде.

«Нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу, чтобы была очень хорошая связь между игроками. В команде царит отличный командный дух, и я думаю, что это необходимо, если хотим далеко пройти. С «Лейпцигом» будем бороться до конца», — добавил Вейналдум.

«ПСЖ» в группе А Лиги чемпионов занимает первое место, набрав 7 очков в 3 матчах.