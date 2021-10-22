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Амброзини: «Честно говоря, ждал в стартовом составе Азмуна, а не Дзюбу»

13:03
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Экс-игрок «Милана» и сборной Италии Массимо Амброзини в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от матча третьего тура группового турнира Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус» (0:1). Также он оценил игру нападающего Артема Дзюбы.

20&nbsp;октября. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ювентус&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. «Петербург — фантастика! «Газпром Арена» — супер! А вот «Зенит» разочаровал». Интервью двукратного победителя Лиги чемпионов в составе «Милана»

— Честно говоря, ждал в стартовом составе Азмуна, а не Дзюбу, который оказался совершенно бесполезен, — отметил Амброзини. — У него явно не пошло, да и какая от форварда с его характеристиками в принципе польза, если он вынужденно действовал так далеко от чужих ворот?! Странно, что Сердар не поднялся со скамейки запасных раньше: иранец внес свежую струю в игру «Зенита» на чужой половине поля.

— А как вам партнеры Дзюбы по атаке — Клаудиньо и Малком?

— Конкретно по этой встрече отдал бы предпочтение Малкому, хотя мне говорили, что Клаудиньо быстро и неплохо вписался в состав русской команды, не уступает в полезности своему соотечественнику.

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Роман Шишов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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