Амброзини: «Честно говоря, ждал в стартовом составе Азмуна, а не Дзюбу»

Экс-игрок «Милана» и сборной Италии Массимо Амброзини в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от матча третьего тура группового турнира Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус» (0:1). Также он оценил игру нападающего Артема Дзюбы.

— Честно говоря, ждал в стартовом составе Азмуна, а не Дзюбу, который оказался совершенно бесполезен, — отметил Амброзини. — У него явно не пошло, да и какая от форварда с его характеристиками в принципе польза, если он вынужденно действовал так далеко от чужих ворот?! Странно, что Сердар не поднялся со скамейки запасных раньше: иранец внес свежую струю в игру «Зенита» на чужой половине поля.

— А как вам партнеры Дзюбы по атаке — Клаудиньо и Малком?

— Конкретно по этой встрече отдал бы предпочтение Малкому, хотя мне говорили, что Клаудиньо быстро и неплохо вписался в состав русской команды, не уступает в полезности своему соотечественнику.