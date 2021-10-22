Гвардиола и «Манчестер Сити» поддержали болельщика, на которого напали в Брюгге
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вместе с клубом поддержали болельщика Гвидо де Пау, на которого напали перед матчем Лиги чемпионов с «Брюгге» (5:1). Пострадавший находится в коме.
Перед игрой 63-летний мужчина отправился в клубный магазин. С него сорвали клубный шарф и жестоко избили на улице. Полиция задержала пятерых подозреваемых, позже троих освободили, а двоим теперь грозит срок.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю