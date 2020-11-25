Ловрен пропустит матч против «Брюгге» из-за перебора желтых карточек

Новоиспеченный капитан «Зенита» Деян Ловрен пропустит матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге».

Хорват получил предупреждение во встрече четвертого тура против «Лацио». Из-за перебора желтых карточек защитник получил автоматическую дисквалификацию на один матч.