Ловрен пропустит матч против «Брюгге» из-за перебора желтых карточек
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Новоиспеченный капитан «Зенита» Деян Ловрен пропустит матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге».
Хорват получил предупреждение во встрече четвертого тура против «Лацио». Из-за перебора желтых карточек защитник получил автоматическую дисквалификацию на один матч.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур
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