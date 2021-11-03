«До момента с пенальти все складывалось не так плохо». Ловрен назвал обидным поражение от «Ювентуса»
Капитан «Зенита» Деян Ловрен после поражения от «Ювентуса» (2:4) в 4-м туре Лиги чемпионов отметил, что момент с перебиванием пенальти стал решающим.
— Деян, что скажете по поводу сегодняшней игры? Эмоциональное и обидное поражение?
— Это непросто принять, но такова реальность: сегодня мы проиграли команде, которая была лучше. Первый тайм был неплох: мы хорошо защищались и имели несколько моментов, но, думаю, что момент с перебитым пенальти изменил игру. Это повлияло на нас, мы потеряли концентрацию, а соперник забил еще два гола. Это наша вина, но до этого момента с пенальти все складывалось не так плохо.
— «Зенит» забил два мяча на выезде в Лиге чемпионов. Можно ли это занести себе в актив?
— Лично я считаю, что нет. Что такое забить два гола и при этом проиграть матч? Мы должны приезжать в гости к сопернику с мыслью о победе, это должно быть главной целью для каждого игрока и каждого тренера, которые хотят по крайней мере заработать ничью. Забить два гола — ничего не значит. Возможно, Азмуну приятно забить мяч, но лично я разочарован, потому что мы проиграли.
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Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-11-03-deyan-lovren-moment-s-perebitym-penalti-izmenil-igru.htm
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