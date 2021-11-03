Сутормин считает, что «Зенит» ментально пока не готов к таким играм, как с «Ювентусом»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин после поражения от «Ювентуса» (2:4) в матче Лиги чемпионов отметил, что сине-бело-голубые настраивались на другой результат.

— Обидно, настраивались на другой результат, но надо принять то, что есть, и идти дальше, — цитирует пресс-служба клуба Сутормина. — Возможно, где-то ментально мы пока не готовы к таким играм — надо это менять. Думаю, что первый тайм, за исключением стартовых десяти минут, показал, что можно играть с такими сильными командами, так что будем работать.

— Вы отметили первую десятиминутку, когда редко удавалось зацепиться за мяч. В чем причина, на ваш взгляд?

— «Ювентус» активно играл, они хорошо переключались из атаки в оборону, забирали мяч обратно. Удар в штангу, потом этот момент с подбором на угловом... Потеряли игрока. Сколько ни говори, мы опять совершаем ошибки, за которые нас наказывают.

— Возвращение Дибалы ощутимо усилило игру «Ювентуса»?

— Думаю, да, он добавил очень много креатива по сравнению с игрой в Петербурге.