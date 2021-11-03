Сутормин считает, что «Зенит» ментально пока не готов к таким играм, как с «Ювентусом»
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин после поражения от «Ювентуса» (2:4) в матче Лиги чемпионов отметил, что сине-бело-голубые настраивались на другой результат.
— Обидно, настраивались на другой результат, но надо принять то, что есть, и идти дальше, — цитирует пресс-служба клуба Сутормина. — Возможно, где-то ментально мы пока не готовы к таким играм — надо это менять. Думаю, что первый тайм, за исключением стартовых десяти минут, показал, что можно играть с такими сильными командами, так что будем работать.
— Вы отметили первую десятиминутку, когда редко удавалось зацепиться за мяч. В чем причина, на ваш взгляд?
— «Ювентус» активно играл, они хорошо переключались из атаки в оборону, забирали мяч обратно. Удар в штангу, потом этот момент с подбором на угловом... Потеряли игрока. Сколько ни говори, мы опять совершаем ошибки, за которые нас наказывают.
— Возвращение Дибалы ощутимо усилило игру «Ювентуса»?
— Думаю, да, он добавил очень много креатива по сравнению с игрой в Петербурге.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-11-03-aleksey-sutormin-mozhno-i-nuzhno-igrat-s-takimi-komandami-kak-yuventus-.htm
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю