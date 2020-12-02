Булыкин считает, что у «Локомотива» есть шансы на еврокубковую весну

Советник президента «Локомотива» и экс-футболист московского клуба Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение команды в матче Лиги чемпионов от «Зальцбурга» (1:3).

— Первый тайм, семь игроков оборонительного плана, не слишком ли?

— Вопрос в том, как они играют, и какие задачи поставлены. Иногда и полузащитника в нападение можно поставить и сказать, чтобы он действовал как нападающий. Здесь все зависело от того, какие задачи были поставлены игрокам.

— Было бы лучше, если бы Миранчука выпустили на поле с первых минут?

— Антон болел и почти не тренировался. Миранчук является одним из лидеров команды и, конечно, игроком основы. Если бы он был в полном порядке, думаю, можно было бы и выпустить с первых минут, но опять же тренер все решает. Есть много нюансов, которые знает только тренер.

— Можно сказать, что недооценили соперника?

— Маловероятно. Просто «Зальцбург» вышел с большим желанием, настроем и с большей агрессией, так как они очень хорошо атаковали и прессинговали наших защитников, которые при этом теряли мячи. Плюс, они быстро убегали в контратаки.

— Что можно сейчас сказать о Лиге Европы для «Локомотива»?

— Надежда умирает последней. Конечно, пока теоретически шансы есть. Нужно играть, нужно биться. Как мы знаем, футбол непредсказуем, лидер может проиграть и аутсайдеру, и такое случается. Главное — это настрой и самоотдача футболистов. (Екатерина Звенигородская)