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Сегодня, 20:46

«Ливерпуль» — «Вильярреал»: стартовые составы на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Анна Горшкова
Корреспондент
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Сегодня, 27 апреля, «Ливерпуль» дома сыграет с «Вильярреалом» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Стали известны стартовые составы команд.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Алькантара, Салах, Мане, Диас.

«Вильярреал»: Рульи, Эступиньян, Пау Торрес, Альбиоль, Фойт, Коклен, Капу, Парехо, Чуквуэзе, Данджума, Ло Чельсо.

Игра пройдет на стадионе мерсисайдцев «Энфилд». Начало — в 22:00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/2 финала
27 апр, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
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