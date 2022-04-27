«Ливерпуль» — «Вильярреал»: стартовые составы на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 27 апреля, «Ливерпуль» дома сыграет с «Вильярреалом» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Стали известны стартовые составы команд.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Алькантара, Салах, Мане, Диас.

«Вильярреал»: Рульи, Эступиньян, Пау Торрес, Альбиоль, Фойт, Коклен, Капу, Парехо, Чуквуэзе, Данджума, Ло Чельсо.

Игра пройдет на стадионе мерсисайдцев «Энфилд». Начало — в 22:00 по московскому времени.