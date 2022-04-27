Защитник «Вильярреала» Рауль Альбиоль рассказал о формуле успеха команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Мы много работаем над играми и четко понимаем, чего хотим. Помимо этого, команда стабильна в эмоциональном плане — это важный момент. Самое главное — сохранять хладнокровие в решающих моментах. У нас были хорошие и плохие дни, но важно быть хладнокровными и едиными, когда успех может ускользнуть.

Мы видели, как лучшие команды выбывали из Лиги чемпионов, после того как провели 20 неудачных минут. На таком уровне не должно быть и пяти плохих минут», — цитирует Альбиоля Diario AS.

На стадии плей-офф Лиги чемпионов в сезоне-2021/22 «Вильярреал» одолел «Ювентус» и «Баварию». В полуфинале подопечные Унаи Эмери встретятся с «Ливерпулем».

Первый матч 1/2 финала ЛЧ пройдет 27 апреля на стадионе «Энфилд». Начало — в 22.00 (мск).