«Ливерпуль» — «Реал»: почему не засчитан гол Бензема? Объясняем решение судейской бригады

В конце первого тайма финального матча Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» Карим Бензема открыл счет, но первый ассистент Николя Дано зафиксировал положение «вне игры» у нападающего мадридцев, и гол не был засчитан. Решение помощника рефери после достаточно продолжительной проверки подтвердили видеоарбитр Жером Бризар и его ассистенты Вийи Делажо, Массимилиано Иррати и Филиппо Мели.

Начну с того, что в первой фазе атаки в момент паса партнера Бензема не забежал за линию офсайда. Там положения «вне игры» не было.

Первая фаза атаки. Нет офсайда.

Затем атака продолжилась — и Федерико Вальверде сделал еще одну передачу партнеру. После чего произошли два рикошета, мяч от колена Фабинью отправился к нападающему «Реала» — тот забил гол.

Вальверде касается мяча.

Логика судейской бригады (ассистента арбитра, ВАР и трех АВАР) заключается в том, что Фабинью не сыграл в мяч, а случился рикошет. Поэтому зафиксировано положение «вне игры», так как в тот момент, когда Вальверде коснулся мяча, Бензема располагался за линией офсайда.

Рикошет от колена Фабинью.

Такова трактовка правил игры, которую использовали судьи. Звучит непросто для понимания, но решение арбитров правильное.