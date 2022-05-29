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Судейство

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«Ливерпуль» — «Реал»: почему не засчитан гол Бензема? Объясняем решение судейской бригады

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Карим Бензема.
Фото Reuters
Первая фаза атаки. Нет офсайда.
Вальверде касается мяча.
Рикошет от колена Фабинью.
Бензема за линией офсайда.
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В конце первого тайма финального матча Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» Карим Бензема открыл счет, но первый ассистент Николя Дано зафиксировал положение «вне игры» у нападающего мадридцев, и гол не был засчитан. Решение помощника рефери после достаточно продолжительной проверки подтвердили видеоарбитр Жером Бризар и его ассистенты Вийи Делажо, Массимилиано Иррати и Филиппо Мели.

Начну с того, что в первой фазе атаки в момент паса партнера Бензема не забежал за линию офсайда. Там положения «вне игры» не было.

Первая фаза атаки. Нет офсайда.
Первая фаза атаки. Нет офсайда.

Затем атака продолжилась — и Федерико Вальверде сделал еще одну передачу партнеру. После чего произошли два рикошета, мяч от колена Фабинью отправился к нападающему «Реала» — тот забил гол.

Вальверде касается мяча.
Вальверде касается мяча.

Логика судейской бригады (ассистента арбитра, ВАР и трех АВАР) заключается в том, что Фабинью не сыграл в мяч, а случился рикошет. Поэтому зафиксировано положение «вне игры», так как в тот момент, когда Вальверде коснулся мяча, Бензема располагался за линией офсайда.

Рикошет от колена Фабинью.
Рикошет от колена Фабинью.

Такова трактовка правил игры, которую использовали судьи. Звучит непросто для понимания, но решение арбитров правильное.

Бензема за линией офсайда.
Бензема за линией офсайда.
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