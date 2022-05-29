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Сегодня, 00:13

Появилось видео, как полиция атакует фанатов «Ливерпуля» в Париже

Сергей Разин
корреспондент
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Парижская полиция против болельщиков Ливерпуля.
Фото AFP

В Париже возле стадиона «Стад де Франс» продолжаются столкновения местной полиции с болельщиками «Ливерпуля».

Журналист издания Brut Реми Бюизин опубликовал видео с тем, как французская полиция бьет дубинками болельщиков английского клуба возле одного из баров города.

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» был отложен на 37 минут из-за беспорядков перед стадионом. Французская полиция применила слезоточивый газ против болельщиков английского «Ливерпуля», пытавшихся прорваться на матч.

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