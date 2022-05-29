Появилось видео, как полиция атакует фанатов «Ливерпуля» в Париже

В Париже возле стадиона «Стад де Франс» продолжаются столкновения местной полиции с болельщиками «Ливерпуля».

Журналист издания Brut Реми Бюизин опубликовал видео с тем, как французская полиция бьет дубинками болельщиков английского клуба возле одного из баров города.

Violente charge polici?re dans un bar ? proximit? de la fan zone de Liverpool ? Nation, la situation d?g?n?re. Les personnes en terrasse re?oivent des coups de matraques. #Liverpool #LIVRMA #LiverpoolVsRealMadrid pic.twitter.com/Wl0Vu2kMTd — Remy Buisine (@RemyBuisine) May 28, 2022

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» был отложен на 37 минут из-за беспорядков перед стадионом. Французская полиция применила слезоточивый газ против болельщиков английского «Ливерпуля», пытавшихся прорваться на матч.