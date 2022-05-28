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28 мая, 23:55

Полиция продолжает разгонять болельщиков слезоточивым газом во время финала Лиги чемпионов

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Полиция продолжает разгонять болельщиков слезоточивым газом во время финала Лиги чемпионов.
Фото AFP

28 мая «Ливерпуль» и «Реал» играют в финале Лиги чемпионов. Матч проходит на стадионе «Стад де Франс» в Париже.

Матч был отложен на 37 минут из-за беспорядков перед стадионом. Французская полиция применила слезоточивый газ против болельщиков английского «Ливерпуля», пытавшихся прорваться на матч.

Журналист Роб Харрис в Twitter сообщает, что полиция продолжает применять газ в отношении болельщиков возле стадиона после старта матча.

Журналист отмечает, что сотрудники службы безопасности требуют от журналистов удалить видеозаписи, фиксирующие инциденты.

Также появилась информация, что полиция заблокировала стадион «Стад де Франс», закрыв все входы и выходы из вестибюля.

Источник: https://twitter.com/RobHarris
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ФК Ливерпуль
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